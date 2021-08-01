市建局正制定盛德街重建項目補償方案　稍後向業主發收購建議信

市建局去年在九龍城區啟動兩個公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，包括盛德街項目及靠背壟道項目。市建局行政總監韋志成在網誌表示，前者因規劃內容較簡單，進度較快，今年初已獲發展局局長授權進行，而涉及的上訴個案亦已於6月完成處理，局方正根據董事局批准的收購及補償政策，為合作社樓宇的業主制定收購補償方案，相關籌備工作已大致完成，預計稍後將會向業主發出收購建議函件。項目重建後，可提供約640個單位，比目前約150個單位逾3倍。

韋提及，基於執行合作社樓宇重建的複雜性和獨特性，市建局與多個政府政策局和不同政府部門，在散社、補回地價、支付印花稅、補償方案等事宜，已召開了20多次跨部門會議，並提出5項新措施，包括免費法律支援縮短「散社」程序、促成政府檢討評估土地補價基礎、引入「劃一補地價呎價」安排、減免印花稅及行政費，以及推出具彈性重置方案，照顧「特大戶」。

他又指，市建局在考慮試點項目的收購補償方案時，會考慮合作社樓宇的建築費、土地價值和其他建築開支等不同因素，對業主作出收購補償，亦必須在合作社樓宇業權的特殊情況、居民的居住需要，以及公共資源有效運用之間，取得平衡，以「合情、合理」的原則，制定一套既能照顧合作社居民所需，亦能為社會大眾接受的方案，冀盛德街項目的合作社單位業主，稍後收到市建局的收購和補償方案後，可體會局方推行這項目的誠意，接納其收購建議。