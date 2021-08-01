電子消費券首期終落袋　市民港鐵站排隊領取感開心

電子消費券今日(1日)開始派發，首輪登記的市民終於有2,000港元的首期消費券落袋！而截至昨日(7月31日)，已有約650萬名市民登記電子消費券。東網記者今日走訪油尖旺區街頭，當中深水埗港鐵站由今早9時開始，已有多名市民在領取交通補貼的八達通機處排隊，有港鐵站職員更安排分開兩條隊伍，而每條隊伍於高峰時期均超過10人輪候，可見領取電子消費券反應熱烈。另一邊廂，北河街街市亦有部分商戶添置了不同電子支付平台，方便街坊使用消費券付款。

到深水埗港鐵站領取首輪消費券的葉氏夫婦稱「好開心呀，特別我哋老人家冇工作，都可以有錢使」，而今天2人特地連同2張為子女的八達通，一次過到港鐵站領取電子消費券，並已準備好立即用消費券去飲茶。其中，葉太表示「應該用作日常生活」，而兒子則打算添置1部新手提電話。

居住深水埗的馬小姐稱剛巧經過港鐵站便順道領取消費券，她認為用八達通較方便和簡單，因「用微信我唔太識，依家都係靠阿仔幫手登記(八達通)」。她又提及消費券對自己生活幫助頗大，因居於劏房，租金達約5,000港元，故消費券可有助於添置生活用品，直言「交租壓力好大，政府有幫補吓唔使太辛苦」。

市民蕭小姐雖然以支付寶登記消費券，惟其年邁父母不太認識登記及領取程序，故她幫助父母以八達通登記並一大早到港鐵站領取消費券，而她自己則會用支付寶於網上購物。不過她表示「八達通領取(消費券)時要多一重步驟，會比較麻煩，但父母年紀大，用八達通買嘢會較方便」，而她亦認同消費券有增加其消費意欲，自己亦會用於和父母外出吃飯。

另一邊廂，北河街街市檔販沈太指，為了消費券計劃特地添置了1部八達通機及提供支付寶付款，而剛才已有客人在領取消費券後特地於攤檔購物試用，並指「街坊好興奮，買幾蚊嘢都試用」，她稱疫情之下生意下滑40%，期望安裝電子支付後有消費券刺激生意。

零食雜貨檔攤負責人黃先生則表示，因有資助而安裝電子支付，惟暫未有完成安裝程序，擔心消費券計劃甫開始就被搶「頭啖湯」，又直言「生意已經好差，希望政府以後都用消費券形式派錢，刺激消費」。