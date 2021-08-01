傳《反外國制裁法》在港實施　陳茂波認同要以戰止戰

財政司司長陳茂波今早(1日）出席電台節目時，被問到人大常委會計劃將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三在港實施。他認為，美國去年不斷推出制裁措施，國家不能捱打，要以戰止戰，相信內地此舉是有道理及必要。

陳表示，即使將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，亦有不同做法，包括直接實施或者經本地立法，如果經本地立法，屆時將有諮詢過程，讓政府了解如何兼顧本港實際情況。

對於內地監管上市公司的政策近日調整，陳認為，目標只為令內地股市持續穩定發展，指市場即使短期有波動，但內地經濟增長快及底子堅實，相信國際資金流向中國市場大勢不會改變。

他又指，粵港澳跨境理財通的細節已經訂好，只等待時機宣布落實，而債券南向通亦基本上完成商討，A股指數期貨產品或衍生工具產品，亦很有可能獲內地相關機構同意在本港推出。

被問到本港土地房屋供應，陳茂波認為，政府所有崗位都要協助破解土地房屋問題，他當年擔任發展局局長，被批評「盲搶地」及「見縫插針」，但最終亦能取得進展，反映只要各方面都堅定推動，就能破解問題。他表示，財政上會全力支持土地房屋供應，確保工作不會因為財政而受窒礙。