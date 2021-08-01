雲頂夢號完成3日兩夜之旅回航　乘客斥使用安心出行麻煩

郵輪公海遊上周五(30日)獲准有條件復辦，星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」成為第一艘復航郵輪，當晚於啟德郵輪碼頭出發，展開為期3日兩夜的旅程。雲頂夢號今早(1日)約11時返回啟德郵輪碼頭。

乘客陳小姐表示，船上乾淨衞生，直言所有事均做得「非常之好」，但她認為政府強制市民必須使用安心出行構成麻煩，反問為何不可填寫健康申報表，免得不懂使用安心出行的長者須向職員求助，「耗時差不多一小時」。她又提到，上船的遊客必須接種疫苗，但船上賭場仍分有A區及B區，每枱只能坐4人，「最好可以與多個朋友一起坐啦」。

另一名乘客李先生指，船上設施比以前差，用膳須等待逾半小時，但衞生情況良好，除了有小部分外國人未有佩戴口罩外，大部分港人均有做足防疫措施，惟無職員要求涉事外國人戴口罩。他又稱，今次氣氛不及以往，之前郵輪之旅有歌舞表演，惟今次只有單人表演。

乘客劉小姐則表示，已很久未能去旅行，感受很好，加上郵輪服務好，整體上很享受，可惜旅程只有3日兩夜。她又指，船上有部分旅客防疫意識並非很好，例如口罩未有蓋過鼻子，游泳後未有戴上口罩等，但職員留意到相關情況後有作出提醒。