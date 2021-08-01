疫情下兒童學習時間日均近4小時　38%兒童少於1小時玩耍

兒童遊戲時間對學習、社交及身心健康亦有影響，有機構就相關議題向536名4至12歲兒童及其家長進行調查，發現新冠肺炎疫情下他們平均每日學習時間，較去年減少了約1小時，而遊戲時間亦多了約30分鐘，但仍有38%受訪兒童，平日每日自由遊戲時間少於1小時或以下，少於聯合國建議。機構建議家長每日至少花30分鐘與子女一同玩耍，幫助兒童建立社交規範、提升溝通技巧和情緒表達能力。

荃灣青年商會及香港善導會在今年7月合共訪問了536名兒童和家長，兒童平均年齡為6.9歲。調查發現，兒童於疫情下平均每日花3.9小時學習，有人最長的學習時間為為9.1小時，而平均每日的自由遊戲時間為2.6小時。

調查發現，受停課等因素影響，兒童的上課時間減少，兒童平均每日學習時間亦較去年減少了約1小時，而遊戲時間則較去年多了約30分鐘。雖然遊戲時間較去年有所增長，但仍有約38%受訪兒童，即每三名兒童就有一人，平均每日自由遊戲時間於1小時或以下。

研究亦訪問了兒童的遊戲方式，45%人可自由地玩耍，即自己決定玩甚麼、何時玩、與誰一起玩。另外，只有10%兒童以指導遊戲的方式玩耍，即有大人在兒童旁邊教導遊戲的方法和規則。有43%受訪家長認為自由遊戲最重要，只有6%人認為指導遊戲最重要。

調查又發現，他們最常參與的遊戲種類為體能活動(32%)，其次是電子遊戲(20%)和創造性或想像力活動(18%)。

研究建議各類型的遊戲方式對兒童成長同樣重要，指導和規則遊戲可幫助兒童建立社交規範、提升溝通技巧和情緒表達能力，因此鼓勵家長每日平均至少花30分鐘與子女一同玩耍，培養有質素的親子時間，促進親子關係。