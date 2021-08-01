石湖墟淨水設施項目獲獎　工程料2034年完成

發展局自2009年開始在工務工程項目推行「新工程合約」模式，並在2015年起擴大採用範圍，至今已有超過300項工務工程以「新工程合約」模式批出，合約總值逾1,600億港元。「新工程合約」獎項旨在表揚世界各地表現卓越的「新工程合約」項目及機構，發展局局長黃偉綸今早(1日)發表網誌，指發展局則在本年度「新工程合約」國際獎項中榮獲多個大獎。至於為應付古洞北／粉嶺北新發展區及區內人口增長急速增加而擴建的石湖墟污水處理廠，正進行第一階段工程，預計2024年左右完成，而整項工程則預計於2034年完成。

發展局首席助理秘書長（工務）何英傑指，對比傳統工程合約，「新工程合約」模式（New Engineering Contract-NEC）積極提倡合約協作文化，透過合約機制，讓雙方共同管理和分擔風險，例如引入預早通報機制、及早商討及協調以降低風險等，幫助工程團隊有效地解決項目面對的挑戰，提升項目管理成效和成本效益。他認爲今次部門獲獎，反映工務工程在推動合約夥伴關係上的努力，得到國際認同。

其中渠務署「石湖墟淨水設施第一階段主體工程」項目贏得本年度的「年度水利工程項目」大獎。負責有關項目的渠務署高級工程師（污水工程）鍾正航表示，項目包括四份獨立土木及機電合約，全部均採用「新工程合約」模式，各個合約之間的工序及工期需要緊密協調，才能如期推展工程。

鍾又指，工程項目充滿挑戰，例如要在運作中的污水處理廠施工，加上地下管線密布，還有突如其來的疫情，為物料付運及工人生產力帶來不穩定因素。透過採用「新工程合約」，通過當中的協作模式及機制，部門、顧問公司和四個承建商能夠建立跨合約的協調團隊，避免出現糾紛而影響工程進度。

另外，項目團隊更利用創新科技，構建一個協作平台，採用包括建築信息模擬技術（BIM）、區塊鏈技術（Blockchain）等，令工程信息同步地，以更透明及難以隨便修改的方式，讓參與工程的不同專業人員共享訊息。

石湖墟污水處理廠佔地約9.4公頃，是一所二級污水處理設施，為粉嶺、上水和鄰近地區提供污水處理服務。為應付古洞北／粉嶺北新發展區及區內人口增長而急速增加的污水量，渠務署在2019年開始原址重建該廠，務求將污水處理量最終增至每日19萬立方米，並將污水處理水平提升至三級標準，升格為「石湖墟淨水設施」。

由於在工程期間必須維持污水處理服務，擴建工程需要分階段進行。擴建後的石湖墟淨水設施佔地約11.9公頃，成為全港最大的三級污水處理設施，經處理後的淨化水亦會加工成「再造水」，供新界東北部地區作沖廁及其他非飲用用途。

同時，渠務署亦於淨水設施加入不少綠化元素，以及釋出約兩公頃公共空間，建造包括觀鳥園、種植園、生態園、河畔步道等，分階段開放給公眾享用，而日後大部分污水處理設施均為密封式，並有除臭裝置。