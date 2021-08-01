承認疫苗難完全阻截病毒傳播　陳肇始仍不死心催長者打針

政府最近頻頻向長者着手「谷針」，食物及衞生局長陳肇始今日(1日)在網誌指，現時整體疫苗接種率穩步攀升，但60歲或以上人士的接種率，遠遠未如理想，截至7月底，本港60歲或以上人士中只有約29%接種了第一劑新冠疫苗，較整體人口的接種率低3成以上，坦言必須盡快增加長者接種率。

陳在文中承認，雖然現時疫苗未必可以完全阻截病毒傳播，尤其對於傳播力更強的變異病毒株，但她仍強調社會不可再單靠年輕市民接種疫苗，而建立家庭屏障以保護長者，長者自身亦須接種疫苗，才可令家人放心，亦令政府更有條件放寬社交距離措施。

她續稱，醫院管理局外展疫苗接種團隊，自4月13日起到訪各安老院舍為院友進行評估，同時為適合接種新冠疫苗的院友安排疫苗接種。至今，外展團隊已完成到訪約450間安老院舍，並正陸續安排院友接種疫苗。截至上月28日，共有位940院友及112位職員已在外展隊安排下接種至少一劑疫苗。

另外，醫管局由6月25日起，於全港73間普通科門診診所為有意接種疫苗，但對身體狀況有疑問的長期病患病人提供額外評估服務，截至7月28日，醫管局已為3,575個合資格病人預約評估，當中3,096人已接受評估，局方會繼續密切留意服務需求及病人的反應，並適時調整服務名額。