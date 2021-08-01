調查指逾7成年輕人求職時主要考慮人工　僅5%傾向中資企業

青年就業議題一直受到社會關注，有機構在今年6月期間進行調查，了解年輕人求職是的考慮因素，並在今（8月1日）發表研究結果。調查發現，在520名受訪者中，求職時主要考慮「薪金／福利」的佔逾7成（72.5%），其次為「晉升機會／發展前景」和「工作性質／興趣」等。另有逾6成（61.5%）受訪者對公司背景有偏好，但只有5%傾向中資企業。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，在今年6月5日至11日期間以實地調查方式，訪問了520名18至34歲在職或待業青年。發現受訪者在選擇公司時，主要考慮的因素為「業務性質」（59.8%）及「公司規模」（36.9%），其次是「業務地點」和「公司制度」。

調查又指出，雖公司背景並非重要考慮，但有61.5%受訪青年有偏好，26.9%傾向選擇港資企業，20.4%傾向選擇外資企業，而傾向選擇政府或中資企業的僅有分別6.3%及5.0%。不會考慮中資企業的主要原因則是「不習慣內地文化」（60.2%），擔心「制度不透明」（38.3%）和「不想從事與內地相關的工作／不想到內地公幹」等。

青年創研庫經濟組成員劉漢耀和潘希橋表示，不論中資、外資或港資企業的就業經驗均有其獨特價值，有意探索不同事業發展的青年，應爭取機會了解不同企業的背景和文化，從而選擇適合自己投身的企業。而青年創研庫經濟組副召集人杜丰杰及成員林盛雯則建議，中資企業可完善人才培訓機制，推出職位輪調的人才培育計劃。