政Whats噏：區鎮樺議辦結束營運　散「蟹貨」幫補開支

上年初新冠肺炎疫情在港爆發，之但係市面防疫物資短缺，唔少市民要搵區議員求救。事隔一年，隨住大部分區議員離職並結束議員辦事處運作，佢哋都陸續喺Facebook(Fb)上「散貨」。其中，已離任嘅大埔前區議員區鎮樺就因為有太多防疫物資存貨，所以同區區議員毛家俊今日(1日)凌晨幫手貼文做「清貨大減價」，希望可以換取資金，幫補下結束議辦開支。

毛喺貼文中話上年眼見市面口罩同搓手液嚴重短缺，所以區墊支購入大量防疫物資並用原價畀市民購買，之但係後來疫情緩和，市場上陸續有更多低價選擇後，佢哋高價買入嘅防疫用品就變成咗「蟹貨」。佢話依家議辦結束運作，將所有防疫物品減價至「低於成本價」出售，只係希望可以換取資金，支付還原辦事處嘅開支，或部分已簽約服務嘅毀約費用。

佢仲憶述上年初辦事處門外市民大排長龍搶購口罩，2千幾人排隊排足幾個小時，當中又要忍受唔少無理謾罵，即使農曆年初一，都要不斷被人「問候娘親」，實在有苦自己知。不過一年後，最資深嘅幾位議員被迫要離開，佢作為同事除咗感到無奈，仲縈繞一片唏噓。