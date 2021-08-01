Tap＆Go拍住賞疑網絡「塞車」　網民須等42分鐘轟系統垃圾

港府今日（1日）起發放首期2,000港元電子消費券，不少市民一早便急不及待於相關的電子支付平台上領取款項。不過，東網接獲讀者投訴，指其中一個平台Tap＆Go拍住賞早上疑因系統繁忙而「大塞車」，等候時間長達42分鐘，怒斥「今朝到中午也不能正常使用」；另有大批網民湧至Tap＆Go拍住賞的社交平台，指無法把消費券加入電子錢包，或未能成功轉帳。東網正向Tap＆Go拍住賞查詢情況。

有讀者向東網投訴，指今早打算透過Tap＆Go拍住賞，領取消費券並在網上購物，惟系統出現網絡「塞車」，等候時間長達42分鐘；其後即使成功登入，亦因未能查詢虛擬卡的卡號，未能在網上購物。

另外，不少網民亦遇上類似情況，紛紛湧至Tap＆Go拍住賞的社交平台留言，有網民在使用過程中，不斷彈出「目前正處理龐大瀏覽量，請稍後再試」，或「Message（訊息）」等意義不明的頁面；有人更怒轟，指自己已準備好消費，「但你（Tap＆Go拍住賞）未準備好，點消費啊垃圾」。

而Tap＆Go拍住賞回覆網民留言時，則着他們重新開啟有關應用程式，更新或嘗試重新安裝程式；若未能更新程式，則可透過社交平台聯絡職員。