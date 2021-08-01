首輪電子消費券發放帶動購物潮　電腦迷買零件「砌機」贈友

萬眾期待的電子消費券於今日(1日)開始發放予首輪登記人士。東網記者到深水埗區多個商場視察，市面上許多商店已安裝電子支付平台，大多安裝了2至3種電子支付平台，目測約有70%人使用電子支付模式，可見以消費券購物的氣氛非常熾熱。有市民表示以八達通領取消費券方便用於交通支出，又特地購入了電腦零件自己「砌機」(組裝電腦)作生日禮物送給朋友；另有人則稱因家中電視損壞已久，有消費券終於可以「補貼吓」，購入新電視機；有電子產品店負責人指，發放消費券後生意暢旺，截至下午3時已達到平日1天的營業額。

「電腦迷」林先生稱今天特地到深水埗黃金商場，以消費券購入電腦零件，「諗住砌機送畀朋友做生日禮物」，而首期消費券已花去約600港元。他續稱，自己選擇以八達通領取消費券，認為較方便可用在交通支出，由於自己是電腦迷，故等待發放第2、3期的消費券後，將花費2,000至3,000港元買電腦產品。

另一市民何先生表示對消費券十分期待，因「屋企電視壞咗好耐，之前已經揀定型號」，故在領取消費券後立即前往商店購買，至於下一輪消費券則未知會如何使用，只笑稱「睇吓之後屋企有咩壞咗」。

市民陳小姐使用消費券購入「智能吸塵機」相當高興，並透露自己用支付寶領取消費券，而家人則使用八達通，因「自己一直都用開支付寶，同屋企人分開兩種唔同嘅電子支付平台，可拎到唔同優惠」，加上家人傾向分開3期使用，雖然要今早到港鐵站為他們領取消費券，但不會覺得麻煩。

電子產品店舖負責人高先生亦對消費券帶旺生意非常滿意，「我覺得今日人流真係好多，生意額明顯上升」。而截至下午約3時，其店舖已有平日1天的營業額，尤其使用八達通的市民居多，約有80%客人均選用八達通付款，他續稱有許多客人查詢能否使用消費券，似乎客人也是靜待今日時機購物。除八達通以外，該店舖亦有提供支付寶及微信付費方式，而支付寶是其中熱門支付模式之一。