網上買賣平台現怪招助套現消費券　揚言無風險

政府早前推出5,000港元電子消費券計劃，並規定不得套現作現金。其中約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民，已於今日（8月1日）透過4個支付平台獲發第1期2,000港元消費券。惟東網記者從網上買賣平台發現，有商家出奇招，於平台上公然表示能夠為市民套現消費券，並着市民給予其支付寶帳戶的資料，商家就能用價值2,000港元的消費券購買香煙，同時給予市民1,500港元的現金，「一家便宜兩家着」。政府回覆則未有就以上情況正面回應是否有違規。

東網記者今在網上買賣平台Carousell發現，有商家在平台上表示能夠協助套現消費券。記者隨即以市民身份向商家查詢，商家聲稱只要記者給予其支付寶的帳戶，就會利用2,000港元的消費券到便利商店購買香煙，並即時向記者回贈1,500港元現金。該名商家又指，過程中並不涉及任何風險，而且今日已為數位人士套現。

政府發言人回覆指消費券計劃的目的是希望鼓勵及帶動消費，從而加速經濟復甦。消費券的適用範圍亦相當廣泛，相信市民會響應計劃，使用消費券於本地零售、餐飲及服務業商戶消費。

而相關指引已清楚列明，消費券只可用於本地消費，不可以兌現或作其他用途。各儲值支付工具營辦商會留意各商戶的交易情況，如懷疑個別商戶有違規行為會採取跟進行動，包括將其列入黑名單，供政府考慮把有關商戶剔除於計劃之外。個別市民或商戶如涉及造假或欺詐行為，視乎有關個案的事實及情況，有可能觸犯法例，部門會將個案轉交執法機構跟進。

翻查資料，財政司司長陳茂波早前曾表示，若發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究。