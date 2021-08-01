全民運動日體育館設運動體驗區　市民到場親嘗劍擊樂趣

港隊運動員在東京奧運取得一金兩銀，創造香港歷史佳績，當中金牌由「少年劍神」張家朗在男子個人花劍所勇奪。適逢今日(1日)是全民運動日，黃竹坑體育館設有劍擊表演及同樂區，極受到場市民歡迎，有一家大小親嘗劍擊樂趣。有家長直言藉奧運契機，特意到場體驗劍擊，更計劃讓兒子在劍擊運動發展。

體育館內設有不同運動項目供市民體驗，包括舞蹈、地壺球等，而劍擊區則由香港劍擊總會教練負責講解及帶領市民體驗該項運動，區內亦有展示劍擊運動員的服裝及裝備，教練亦會介紹劍擊種類，包括佩劍、花劍及重劍。教練首先會教導劍擊步法，小朋友學習時有板有眼，亦有機會拿起仿劍，嘗試刺向模型。

邵姓夫婦帶同兒子到場體驗劍擊，邵太指兒子快將4歲，有意為他選擇一項運動來發展，其心水則是劍擊。她又稱，因住所鄰近劍擊館，本身已有關注劍擊運動，且劍擊可訓練反應力，除了對身體有好處，亦可鍛煉頭腦，並指若兒子將來想成為全職運動員，自己必定會支持，「最重要係佢自己鍾意」。

對於港隊在東京奧運成績斐然，邵太認為能鼓勵小朋友學習劍擊運動，又提到兒子觀看奧運比賽時表現興奮，直言趁此特意帶兒子到場體驗劍擊。她亦為港隊接下來比賽加油，名次並不重要，全港市民都會大力支持，希望港隊健將們竭盡全力，將自己訓練成果表現出來。

市民林太亦與兒子及女兒到場體驗劍擊，她表示兒子觀看劍擊比賽時，會一直呼喊「香港加油」，甚至模仿張家朗的姿勢，更主動要求體驗劍擊。她指，仍會讓兒子嘗試其他不同運動再作打算，因體驗時間不長，未必有深入了解，「不過接觸(劍擊)後印象都okay，佢(兒子)都幾有興趣，每把劍都有摸吓」，而自己亦會支持他在劍擊發展。她亦認為港隊運動員已經很努力，為香港付出很多心機，自己亦一直有留意港隊表現，對他們獲得佳績感到開心。