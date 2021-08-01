港大獲2.1億港元推展264項研究　為八大之中最多

香港研究資助局2021/22年度的「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」中，港大合共獲得2.1億元資助，推展264個研究項目。而「主題研究計劃」中，港大參與其中6個計劃，並統籌其中3個，全部以「促進健康」為題，其中包括關於新冠肺炎致病機制、病毒學等研究。

在「優配研究金」中，港大獲批的計劃有221個，資助額為1.78億元。而「傑出青年學者計劃」中，港大有43個項目獲批，資助額為3,200萬港元。兩個資助計劃中，港大在生物學及醫學，和人文學及社會科學兩個範疇，獲批的科研項目是各院校之中最多。

「主題研究計劃」中，有3個研究項目由港大統籌，包括李嘉誠醫學院公共衞生學院潘烈文教授統籌的「2019冠狀病毒病的病毒學，免疫學和流行病學特徵」；李嘉誠醫學院生物化學系金冬雁教授統籌的「SARS-CoV-2新型冠狀病毒的生態學、分子病毒學與致病機理：從臨床到實驗再回到臨床」；及李嘉誠醫學院外科學系呂志恆博士統籌的「轉化新發現的致病機制於難治的新生兒膽道閉鎖症的治療開發研究」。

此外，於「高級研究學者計劃」、「研究學者計劃」、「人文學及社會科學傑出學者計劃」，港大有8位學者獲獎。