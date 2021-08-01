大灣區航空首架飛機亮相　蓄勢待發或可於下月試飛

縱使新冠肺炎過去逾一年重挫全球航空業，但由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，仍然無懼「疫市」，看好香港往來內地及東南亞短途航線未來大有市場，向空運牌照局申辦104條航線。早前有消息指大灣區航空籌備進度理想，或可於下月試飛，近日其機隊首架飛機亮相，蓄勢待發，相信未來可為本港航空界帶來良性競爭，促使業界進步。

大灣區航空首架亮相的飛機機型為波音737-800，臨時註册號是D-AAGB。據飛機製造商波音的官網顯示，該款機型最高載客量達189人；若同時設有經濟及商務艙，則可運載162名乘客。

該架飛機採用簡潔明瞭的設計，機身以白色作底色，並印有深藍色的「大灣區」及「GREATER BAY AIRLINES」字樣，兩旁機翼及機尾則配以令人感到舒服的天藍色，同時以白色印上大灣區航空的英文縮寫「GBA」，不但呈現出獨具一格的氣質，亦可令乘客甫上機便猶如置身天空之中。

翻查資料，大灣區航空早前申辦104條航線，啟航地點為香港國際機場，當中48個屬於中國內地航點，包括上海及北京等熱門航點；其餘則涉及台灣、日本、南韓及東南亞等航點。

有消息指，大灣區航空已與10名機師簽訂僱傭合約，預料合共聘請約35名機師，估計足夠營運3架客機。大灣區航空去年7月已向民航處申請航空營運人許可證申請，該公司董事許漢忠曾確認，正申請相關許可證等程序，希望在今年第3季完成所有申請，今年底前有3架飛機可投入服務，並於今年第2季招聘人手。