萬歲耆英變「奧運」選手挑戰自我　射箭碌齡冇難度

幾歲運動都不嫌晚！鄰舍輔導會昨午（7月31日）分別在10間長者中心舉辦「鄰舍．健樂奧運會」，逾260位e健樂運動健兒及會員透過現場及網上參與多項奧運比賽項目，挑戰自己，體驗及分享運動樂趣。參與現場比賽的有147位健兒，平均年齡75歲，而最年長的參加者達96歲，總年齡超過1萬歲。

是次「鄰舍．健樂奧運會」特別挑選適合長者參與的奧運比賽項目，調節比賽形式，讓參賽健兒能安全、歡樂地感受奧運會盛事的氣氛。147位參賽健兒平均年齡75歲，最年長參加者達96歲，總年齡逾1萬歲(10,964歲)，在6個運動項目包括射箭、保齡球、接力踏步及藝術體操，競逐18個獎牌；另特設啦啦隊比賽，角逐3個啦啦隊獎。

另有約120位e健樂會員在現場及線上同步參與，為參賽者吶喊打氣，利用科技將活動成效延伸，在家中也可投入其中。總年齡超過3,000歲的40名長者火炬手，早前更首次在全港各區接力傳遞聖火，當中最年長的火炬手年屆96歲，跑起來仍然活力十足。

火炬手兼最年長的參賽選手的96歲楊嬌婆婆，參加了保齡球及啦啦隊比賽。她表示，很高興能代表中心及個人名義出賽，認為恒常運動對保持身體健康十分重要，參與「鄰舍．健樂奧運會」更可與同伴一齊合作，氣氛更熱烈及投入。