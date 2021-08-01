林日曦辭任毛記葵涌執董　作價800萬向其餘始創人售股

《100毛》母企毛記葵涌（1716）宣布，始創人之一林日曦（原名徐家豪）已向董事會辭任執行董事，今日（1日）起生效，以投放更多時間處理其個人事務，並作價800萬元向另外兩名創辦人阿Bu（原名姚家豪）、陳強（原名陸家俊）售股（毛記葵涌控股公司Blackpaper BVI已發行股本約33.33%），售股完成後該兩位始創人將分別持有50% Blackpaper BVI已發行股本，而二人需向林日曦承諾5年內不將公司賣盤，並且將市值約695萬港元股份派發予指定的若干長期服務僱員。而林日曦辭任後，將不再於毛記葵涌任何成員公司擔任職務，

林日曦亦於其Facebook專頁上公布辭任執行董事的決定，文中提及他自2年前完成舞台劇後便着手安排離職事宜以逐步淡出，強調不是因為打算移民和被威逼利誘等原因，只是因怕悶、想轉換新環境作辭任決定。毛記葵涌於2017年上市，旗下的《100毛》過去以惡搞及抽水形式諷刺時弊為人所熟知，其中林日曦則常以「黑面腦細」形象示人，然而他過去曾於社交平台高調表態「冚家支持梁天琦」，亦曾對2016年被稱為「魚蛋革命」的旺角衝突事件，表態指「有人同你行埋出嚟，我真係做唔到冷言冷語責難人哋搞事」。