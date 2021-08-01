政Whats噏：停車位不足又狹窄　謝偉銓批政府欠新思維礙創新發展

每逢假日繁忙時間，部分旺區商場嘅停車場都火速爆滿，車主可以話係「一位難求」。之但係有泊車位置都未夠㗎，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)就話，依家唔少車位都好狹窄，令司機上落有困難，佢早前就親身體驗咗香港科技園公司研發嘅自動泊車系統，完全可以解決到呢個問題啊。不過佢就批評運輸及房屋局思維守舊，既然有人研發好技術都唔好好運用，只以監管角度出發，予人感覺如阻礙呢方面嘅智能科技發展。

Tony日前喺Facebook上載短片，分享當日參觀嘅情況，片段開首見到佢將私家車泊喺一個細小狹窄嘅車位，落車時仲差啲畀車門壓住添啊，望落都覺得辛苦。佢話科技園研發嘅自動泊車系統就好似「飛氈」咁，只要將私家車停喺停車艙指定位置，再去車艙門外輕觸式屏幕完成泊車手續，唔使1分鐘就搞掂，之後就會有裝備將私家車運送到適合嘅停車位，既可以慳時間，又慳位，仲減少不必要嘅意外喎。

不過，要推動到呢個技術普及化，都要政府有份推動先得。Tony就質疑運房局經常話要推動香港嘅智能發展，但就只集中監管工作，予外界感覺係阻礙科技發展，如同創新技術對立咁。佢指現時嘅法例有所限制，規定車輛要有司機駕駛先可行駛，如司機落車就要停車熄匙，認為政府如要推動智慧停車場，官員就應主動修例配合，否則根本難以與時並進。

唔單止車位大細問題造成車主困擾，有時停車場泊位不足都令到街泊問題嚴重，影響該區街坊生活。Tony話過去都曾就泊位唔夠嘅問題喺立法會提出質詢，之但係運輸署嘅回覆有如唔明白停車場使用實況，又批評有部門喺車位不足情況下仍不斷發牌，質疑係運房局欠統一規劃而成。至於政府計劃喺深水埗建智能停車場，但研究到落成就要用8年，要等到2026年先啟用，Tony都唔明點解要用咁耐時間，認為「好多嘢要同步去(做)」，質詢政府工作太慢。

其實《東方日報》曾獻藍圖，建議喺旅遊熱點及交通樞紐興建多層停車場，集餐飲、消閒及公共空間等配套設施於一身，紓緩區內車位需求，同時釋放商業潛力。Tony認為政府有多重角色在身，係監管者之餘，同時都係服務提供者及參與者，強調應吸取社會更多意見，啟發新思維，而非一味話「唔得、唔做」。