本港單日5.5萬人接種疫苗　9人不適送院　約1100長者領即日籌

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日(8月1日)踏入第157日。根據政府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數約5.5萬人，當中2.8萬人接種第一劑，而2.7萬人則接種第二劑，另有約2.7萬人預約了接種時間。

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，政府至今已為參與計劃的人士接種共逾571萬劑疫苗，當中逾127萬人接種由內地研發的科興疫苗第一劑，逾99萬人已打齊兩劑；另有逾198萬人接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗第一劑，逾147萬人已打齊兩劑。

截至昨日(7月31日)，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

此外，社區疫苗接種中心上周四(7月29日)起向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。今日只共派出約1,100個「即日籌」，連續第4日派出不足一半名額。