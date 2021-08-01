壹傳媒工會昨正式解散　理事將續跟進離職補償問題

《蘋果日報》於6月24日出版最後一份報紙後停刊，壹傳媒工會隨後宣布啟動解散程序，工會今天（8月1日）發出解散公告，指工會早前通知仍合資格的會員，出席上月24日的特別會員大會，通過於昨天（7月31日）正式解散壹傳媒工會。工會又指，現任理事在工會解散後，將繼續義務跟進離職補償問題。

壹傳媒工會上月初表示，隨着集團絕大部分香港員工在今年7月1日已離職，壹傳媒工會的歷史任務亦已經結束，即將啟動解散程序，由於絕大部分員工已離職，同時失去工會會員資格，工會隨後通知仍合資格的會員，出席7月24日特別會員大會。

工會指，會上一致通過3項議程，包括通過動議於今年7月31日解散壹傳媒工會；將工會剩餘款項捐予香港記者協會，若記協通過成立「壹傳媒失業緊急援助金」，有關款項撥入作援助用途，若未能通過，有關款項支持記協日常開支及支援其他新聞工作者，以及通過財政報告。

工會表示，動議均獲出席會議人士一致通過，並符合解散工會的要求，壹傳媒工會在昨天解散，亦已移交工會剩餘款項予記協，工會代表稍後向職工會登記局提交相關解散文件。