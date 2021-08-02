警方推「守網者」平台　提升公眾對網上欺詐警覺性

不少市民抱着一知半解的心態投資，易招損失。其中警方於今年7月進行有關加密貨幣認知問卷調查，近49%受訪者自認對加密貨幣有一定認識或深入認識，但當中無人能回答在哪裏可購買加密貨幣，或是獲得的途徑，亦不清楚投資風險。有見及此，警方於昨日（1日）推出「守網者」一站式平台，提升公眾對網上欺詐和不良資訊的警覺性。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽表示，該問卷調查共訪問441位成年人，當中49%即216人自認對加密貨幣有認識。該216名受訪者中，近86%即185人不知道加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台購買；近69%即149人不知道投資加密貨幣風險性質；近60%即129人不知道遺失交易平台密碼或比特幣私鑰，或會導致損失比特幣。

警方今年上半年接獲的496宗加密貨幣罪案中，年紀最小的受害者僅14歲。騙徒向少年稱願意用19萬元購入其舊鈔，但以繳付行政費及通關費等理由，要求該少年先繳款。少年不虞有詐，先後12次從父母戶口取款共49.7萬，用以購買比特幣存入騙徒電子錢包。

香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠表示，曾接到年輕人陷入騙局的求助個案，當中大多數因擔心被責罵而不願向家人透露困境，導致精神壓力日益增加。她呼籲年輕人投資切勿盲目「跟風」，若有困難應勇於告訴家人及報警。

為提升公眾對網上欺詐和不良資訊的警覺性，警方推出「守網者」一站式平台，包括網頁CyberDefender.hk、Facebook、Instagram專頁及YouTube頻道，提供全面網絡安全、資訊保安以及科技罪案防罪資訊，亦另設網頁提供免費檢查惡意軟件的工具供下載。