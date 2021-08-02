加密貨幣罪案今年上半年錄496宗　損失金額按年飆4.7倍

近年炒賣加密貨幣愈加熾熱，有騙徒伺機出擊布下投資騙局，甚至訛稱發行新式加密貨幣，以「穩賺不賠」、「盈利翻倍」等噱頭吸引市民投資。警方今年上半年錄得496宗與加密貨幣有關罪案，較去年同期多出1.3倍；損失金額則由去年的3,730萬，狂飆4.7倍至2.14億元。其中有商人誤信自稱「投資顧問」的騙徒作加密貨幣投資，最後慘被騙走約1.24億港元，成今年目前最大損失的案件。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業表示，加密貨幣具匿名性和跨境性，且不少犯罪分子來自境外，或把犯罪得益轉移至海外，令警方在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰，因此騙徒近年多以加密貨幣作交易，案件所涉及的加密貨幣多為泰達幣、以太幣及比特幣。

至於加密貨幣騙案類型，大致分為網上社交媒體騙案、投資騙案、網上購物騙案3種，以網上社交媒體騙案佔最多，錄得214宗，手法大多以網上情緣及援交騙案等為主。

今年上半年損失最大的案件，受害人為一名年約30歲商人，他結識了3名自稱「投資顧問」的騙徒，他們介紹一種名為「Filecoin」的加密貨幣，聲稱即將發行且會穩賺大錢。受害者信以為真，於今年2月至4月期間將1.24億元分兩次轉帳至騙徒銀行戶口，直至6月發現貨幣價格暴跌且不能套現，此知上當。

而騙徒能夠「愈呃愈有」，全因他們會在行騙前做足功課，且懂得捕捉投資者心理。范稱，騙徒會先進行「社交工程」，瀏覽社交平台專頁或拍賣網站以鎖定受害人，繼而刊登廣告聲稱以優惠價出售新式加密貨幣，從而騙取受害人以現時流行的加密貨幣作交換。

更甚的是，有騙徒會設局引誘受害人帶備大量現金進行面對面加密貨幣交易，實質暗地裏安排同黨搶劫，今年上半年便發生過3宗相關劫案，每宗涉款逾300萬，其中一宗發生於今年1月，一名37歲比特幣投資男子在交易期間被南亞幫搶去360萬元現鈔，警方同月拘捕7男，包括埃及籍主腦和6名巴基斯坦漢。

騙徒亦懂得捕捉市民投資心理再設局，例如經社交平台或通訊程式，以「漁翁撒網」方式宣稱加密貨幣投資有「高回報」和「低風險」，甚至會設置虛假的應用程式或投資網站，顯示出加密貨幣的虛構價值及流通量等，引誘受害人投資。

最近更有騙徒以「ICO（首次代幣發行）」作為騙局主軸，聲稱將有新的加密貨幣面世，而且價格會急升，但投資者需以現時主流的加密貨幣換新幣，「但其實這些新的加密貨幣，根本一直不存在，最後無法套現，又無法追回損失」。