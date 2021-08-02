警方新界北總區推寵愛傳校計劃　培育青少年愛護動物意識

虐待動物的案件近年備受社會關注，由於受虐動物無法主動求助，無論是去年大埔寵物美容店的虐狗案件，還是元朗錦綉花園唐狗受虐案件，皆有賴市民報警揭發，警方終把犯人繩之於法及成功檢控，可見相關的宣傳教育工作是防罪滅罪的關鍵。有見及此，警方新界北總區今年推行「寵愛傳校」計劃，協助學校設立「寵物角」，把小動物交由同學照顧，再在一年內為參與的學校舉辦戶外訓練、義工活動及分享會等，盼鞏固青少年愛護動物的意識，提升他們的責任感及團體合作精神。

新界北防止罪案辦公室主任李偉麒署理總督察表示，新界北總區於2018年共接獲50宗殘酷虐待動物案件，警方與不同機構及政府部門合作，加上專責調查隊的努力，及不同的宣傳教育工作，近兩年已下降至每年約30宗。而為了培養小朋友自小愛護動物，新界北防止罪案辦公室今年推行「寵愛傳校」計劃，警方與逾10間動物組織合作，協助參與計劃的7間學校領養動物並設立「寵物角」，同學們會以小組形式照顧動物，再定期遞交照顧的心得報告，至學年完結前，警方將舉行頒獎禮，嘉許同學們的努力。

由於遞交報告的形式不限，影片、文章、圖冊等方式亦可，因此警方會設立獎項特別嘉許具創意的作品。李偉麒表示，今年有7間學校參與，主要是小學，部分擁有飼養及照顧動物經驗，而警方亦會在計劃期間，每月為一至兩間學校舉辦活動，包括戶外訓諫、義工服務、與其他學校的分享會，或是參觀農場等，希望小朋友可以透過與動物接觸，建立對動物的愛心。

有份參與計劃的上水鳳溪創新小學校長李淑賢表示，該校十分着重生命教育，約7年前透過動物關注團體領養了20隻龜，讓高小的同學輪流餵養，在多年來的照顧下，當年的龜隻已誕下了6隻小龜。在飼養的過程中，校方發現小動物能有效地激發小朋友的慈悲心，亦能從中體會生命的誕生及成長過程。同樣有參與計劃的Kelly Animals Shelter(KAS)創立人謝雅怡則期望，有關計劃可以成功推展愛護動物的意識，又直言「學校領養與家庭領養相似」，若學校有意領養動物，她十分樂意提供建議。