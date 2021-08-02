打造眼科日間醫院　醫管局顧問醫生不言休　

「最開心的是，同事不是因為你的權力或地位尊敬你，而是因為你這個人。」獲醫院管理局頒發傑出員工獎的東區尤德夫人那打素醫院眼科顧問醫生高德全笑說，道出了他30多年從醫生涯的成就。他一直專注公立醫院眼科服務，眼見病人輪候時間愈來愈長，眼科醫生的負荷則愈來愈沉重，遂立志在港島東聯網推行改革，冀將東區醫院的輕症病人分流至東華東院，並將後者打造成眼科日間醫院，計劃將於下月開展，料為期3年。

高德全自畢業後曾在瑪麗醫院急症科、瑪嘉烈醫院外科及衞生署的眼科任職，他最終選擇在眼科繼續發展，是因為覺得急症科及外科需要面對生死「太沉重」，反而眼科卻可令病人「眼前一亮」，看到病人因手術成功而感到欣喜，自己亦相當欣慰。他憶述，曾有一名約11歲的學生，因有間歇性外斜視問題而不願上學，但他完成手術後，終樂意重返校園。事件令高意識到，眼科手術不只是幫到病人的外觀，更修補了他們的心理，令病人重拾自信。

但是，繁重工作量令中層眼科醫生流失率高企，高遂決定推行改革，冀將東華東院打造成眼科日間醫院，讓病人分流至該院接受眼科檢查。目前病者在東區醫院進行視力檢查及掃描，需等候半年，他預計轉至東華東院後可縮短至3個月；而東區醫院則主力負責須全身麻醉，或較複雜的眼科手術，術後可獲醫護照顧。

他續指，做法是希望在不需額外增加醫生人手的同時，能提升眼科服務量，並縮減病人輪候時間，屆時東華東院及東區醫院的眼科病人數目將是八比二。不過，高將於本月底退休，他笑言，遺憾未能在任內見證計劃完成，令重擔須由同事承擔，但亦慶幸可在任內推動該計劃的開展。

高休息一個月後，10月將再以退休後重聘計劃，返回公立醫院服務，每星期將會有3日在港島東聯網，有2日則在兒童醫院服務。被問到為何未有轉往私營市場，堅持留在工作量較大的公營醫療系統，他稍經思索後，僅稱：「當你每日睜開眼睛時，仍然熱愛上班，你便會找到留下來的理由。」