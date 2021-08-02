東方日報A1：全城狂熱消費　百物悄悄騰貴

全城引頸以待的百億電子消費券正式「落袋」！首期金額為2,000元的電子消費券昨日起發放，約550萬名率先完成登記的市民可享「頭啖湯」，昨晨大批人急不及待到港鐵站、便利店拍卡領券，並出動消費。財政司司長陳茂波昨早亦到茶餐廳及便利店使用消費券，帶頭刺激經濟。他形容消費券是市民商戶受惠、令經濟暢旺、推動電子支付工具的「三層漢堡包」。他又透露，政府本月中將公布全年經濟增長的最新預測，相信會超出財政預算案時預測的5.5%。然而，有商戶趁機加價，令百物悄悄騰貴。

電子消費券正式開始發放，陳茂波昨日頻頻出動向市民解說消費券情況及作出經濟預測。他先在電台節目表示，現時本港零售消費仍較疫情前低30%，希望首期電子消費券能在疫情受控及奧運消息令人「開心吓」，激活市場，令經濟增長持續。他稱，自己昨早已到茶餐廳及便利店使用消費券，認為十分方便，並形容消費券是市民商戶受惠、令經濟暢旺，以及推動電子支付工具的「三層漢堡包」，若商戶提供額外優惠更加是為漢堡包「加料」。

陳再次呼籲市民盡快接種疫苗，令疫情受控，爭取中港盡快通關；而在通關前，政府會通過電子消費券，推動本地消費。他提醒，較遲遞交電子登記，或是所有書面登記的市民，需等到下月1日才收到首期2,000元的消費券。他認為消費券計劃正朝原先設定的方向發揮作用，「想民之所想，解民之所困」。他稱，政府本月中將公布新的全年經濟增長預測，預計會超出財政預算案公布時的預測5.5%

昨午陳亦在社交網站上載片段，顯示他到一間售賣體育用品的商戶購物，並向商家了解生意及使用消費券的情況，得悉大部分顧客都使用消費券付款。其後陳身穿運動衣，與學生打籃球及乒乓球，又在籃球上簽名，並與學生合照。

他亦於網誌提及，過去數月在電子消費券的誘因下，4個儲值支付平台合共已新增逾120萬個消費者帳戶，並增加逾2.8萬個接受電子支付的商戶，幾家儲值支付工具營運商之間的互相競爭，已令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信這趨勢將會持續，長遠有利本港電子支付平台的深化發展。

各大商戶都在瞄準電子消費券這塊「肥豬肉」，更有商戶趁機加價。有網民稱，本來想用消費券來買硬碟，但商戶卻將硬碟售價由之前1,200元加至1,700元，加幅達41%，批評商戶乘機「劏客」。另有網民指，其心儀的美容儀器由兩個月前的1,800元，大幅加至2,900元，加幅高達61%。

網上更流傳一張收據截圖，有市民在沙田一家藥房用八達通消費券購物約1,000元，被商戶收取了21元服務費。

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