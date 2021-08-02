東方民調：64點置誘蚊器列數據　冇標示重災區當做騷

蚊患不但滋擾市民日常生活，亦可能會傳播登革熱、日本腦炎等可致命疾病，惟食物環境衞生署的滅蚊成效受到質疑。例如該署放置誘蚊器的地點被批評未及全面，以致蚊患調查結果不準確；蚊患指數滯後亦未能令市民掌握最新情況；該署對防治蟲鼠組的管理欠妥，令防蚊及滅蚊工作成效不彰。

現時食環署在全港64個監察地區設置3,440個誘蚊器，主要監察較易傳播登革熱的白紋伊蚊，並每月以列表及平面地圖方式發布「誘蚊器指數」及「密度指數」。申訴署批評該署沒有公布指數所屬級別及其含意，亦沒有重點標示蚊患嚴重的地區。

該些誘蚊器只能捕捉白紋伊蚊，不適宜亦不會捉到其他品種的蚊子，而其他品種的病媒蚊子亦對市民健康構成威脅，如有機會引致日本腦炎的三帶喙庫蚊，以至有機會引致瘧疾的按蚊。

全港約有70多個品種的蚊子，除白紋伊蚊外，其他蚊子的蚊患程度有多少，食環署均沒有監察計劃統計，主要靠市民投訴數字，去顯示蚊患在不同地方的情況。此外，食環署在處理蚊患投訴時未有整合及分析數據，未能在蚊患較嚴重地區進行針對性工作，未符公眾期待。

調查報告抽選3個監察地區，發現食環署防治蟲鼠隊對外判防蚊滅蚊隊巡查不足，其中馬鞍山前年更連續4個月沒巡查紀錄，有「蛇王」之嫌，反映管理人員缺乏妥善監督。

港府滅蚊不力，以致全港蚊患嚴重，每逢雨季蚊患更為惡化。港府一向運用多款滅蚊裝置滅蚊，惟大多數以電力或石油氣為能源的裝置，及載有昆蟲生長調節劑的新型捕蚊器等，但用太陽能滅蚊裝置則相對較少。事實上，此種太陽能滅蚊機好處多多，除了節省地球能源，所撲殺的蚊蟲，亦可直接用作土壤肥料。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，以太陽能滅蚊機最為環保，認為港府應向各部門發出相關指引，日後在採購方面以上述滅蚊機為主，長遠亦應訂下推行時間表，讓議會及市民得以監察進度。有蚊蟲專家指平日在郊區或公園一般欠缺電力供應，如太陽能滅蚊機採用太陽能作為能源料更為方便，有助撲殺惡蚊。