東方民調：誘捕指數一味估　佛系措施一鑊泡

香港踏入雨季，蚊患更受市民關注。申訴專員公署主動調查發現，食物環境衞生署每月公布白紋伊蚊誘蚊器指數過於籠統，又揭食環署防治蟲鼠隊對外判滅蚊隊巡查不足。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評食環署防蚊滅蚊不力，誘蚊器指數欠精準，令人低估蚊患情況，以致滅蚊措施不到位。受訪者更質疑當局用錯方法，防蚊滅蚊一味靠估才事倍功半，直斥食環署無能，防蚊治鼠同樣一鑊泡。

申訴署公布有關食環署防蚊滅蚊工作的調查報告，直指食環署在防蚊滅蚊工作上存在不足，當中「誘蚊器指數」只公布數字不公布級別，「每月指數」過於籠統，未能精準反映蚊患，甚至容易令人低估蚊患情況。公署亦指食環署不能只集中監察白紋伊蚊而忽略其他病媒蚊子，應同時分析其他蚊子的投訴數據並作跟進。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP，成功訪問354名18歲或以上市民，結果顯示，對於食環署公布誘蚊器指數過於籠統，50%受訪者批評未能精準反映蚊患；24%直指容易低估蚊患情況；22%稱市民難以理解。

誘蚊器只監察白紋伊蚊，捉不到其他病媒蚊子，38%受訪者斥食環署忽略對市民健康威脅；35%批評防治配套不足；24%更指監察片面。

全港有逾70個品種蚊子，除白紋伊蚊，當局靠市民投訴數字顯示蚊患情況，39%受訪者直指，未能在蚊患嚴重區針對滅蚊；36%轟當局滅蚊一味靠估；22%斥監察計劃統計不足。

食環署多採用石油氣或電擊滅蚊機，反而少用環保高效的太陽能滅蚊機，36%受訪者認為，應全面改用太陽能滅蚊機；31%質疑當局用錯方法事倍功半；23%直指滅蚊地方受限制。

食環署突擊巡查外判滅蚊隊，連續4個月無巡查紀錄，47%受訪者直斥監督不力，未能確保成效；31%指有蛇王之嫌；19%批評當局無做好巡查工作。

香港蚊患一直嚴重，45%受訪者批評食環署胡混度日，滅蚊防治措施不到位；37%直斥防蚊治鼠一鑊泡；15%更揶揄食環署怠政，佛系治蚊。

綜觀情況，大部分受訪者批評食環署滅蚊不力，措施及配套不足，公布誘蚊器指數籠統，監察片面，未能反映蚊患實況，導致未能針對嚴重地區滅蚊，當局亦無做好監察外判滅蚊隊工作而影響成效。