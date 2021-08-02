黃均瑜斥教協「政治凌駕專業」　教育局與之切割乃意料之內

內地官媒發表評論文章，怒斥香港教育專業人員協會(教協)運作偏離宗旨，變成不折不扣的政治組織，必須剷除此「毒瘤」，又指其誤人子弟、毒害下一代。教育局隨即宣布，全面終止與教協的工作關係，亦不再視之為教育專業團體，更宣布「四不決定」，包括不與教協舉行會議、暫時不會處理其轉介的個案、不承認其成員身份，以及不承認其教師培訓課程。

教聯會會長黃均瑜今早(2日)在電台節目表示，教協過去常遭人詬病「政治凌駕專業」，幾乎淪為政黨，制裁是「情理之中，意料之內」，反對修訂逃犯條例已被定性為「顏色革命」，教協投入及參與其中，具「推波助瀾」作用，他又預料其餘參與的組織亦會逐一被追究。

黃又形容，教育局與教協切割的態度堅決，提出「四不」聲明，等同斷絕來往，帶有「制裁」意味。問及教協甚麼行為「過了火位」，黃則估計可能是錢銀轇轕，或者勾結外國勢力，相信政府會再深入調查。

教協前總幹事馮家強則表示教協的定位一直無改變，集中教育專業工作，惟過去兩年的政治環境，社會將焦點放在政治，政府反將問題指向教育界及教協。他反問政府及建制派，過去多年都清楚知道教協作為民陣及支聯會成員，難以理解為何會突然改變態度，提出要取締教協。