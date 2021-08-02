未來10年建31.6萬單位　黃偉綸形容發展濕地緩衝區「有得傾」

港府近年強調覓地建屋，惟土地供應始終未能應付需求，近日外界建議政府發展部分「濕地緩衝區」，而政府其中一個檢討方向是容許在濕地緩衝區內的發展項目，可在區外補償。發展局局長黃偉綸今早(2日)出席發展局及建造業議會合辦的「建造業安全周2021」開幕典禮時表示，濕地緩衝區並非不可以有任何形式發展，政府在發展之餘亦研究會確保對環境影響減至最低。黃又指政府已覓得更多土地以解決劏房籠屋的問題。

近年有團體建議，政府可縮小濕地緩衝區範圍，釋放部分生態價值較低的土地用以發展房屋。黃偉綸早前曾回覆立法會指，濕地緩衝區有逾4成、即約513公頃土地，劃作可發展住宅的土地用途地帶，又指當局正檢討緩衝區規劃指引，目標在今年內提出建議。據了解，政府其中一個檢討方向是容許濕地緩衝區內的發展項目可於區外補償，但同時要確保整體濕地不會出現「淨損失」。

黃稱，社會上有聲音指濕地緩衝區發展地積比低，大約只有0.4至1左右，故認為「可唔可以多番少少」。接下來亦會有更多檢討，但當中詳細發展的細節現時仍是言之尚早，強調現時考慮的是提高濕地緩衝區的發展密度。

至於劏房問題，黃稱透過發展局及運房局各方面的共同努力，政府覓得330公頃土地，在未來10年可提供31.6萬個單位，是首次超越長策，形容為「初步有啲成績」。他又指出，當中3分1的供應是在頭5年可完成，其後3分之2在後5年完成，期望可加快完成，例如把第10年的供應拉到第8年。至於對環境交通等顧慮，他強調政府不會妥協，但希望可加快完成評估工作。