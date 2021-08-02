斥盲撐支聯會綱領　市民促褫奪梁錦威區議員資格

支聯會因綱領為「結束一黨專政」，被指違反《港區國安法》。其中身兼支聯會常委的葵青區議會主席梁錦威未有在區議員離職潮中請辭，早前更重申認同有關綱領。有市民批評梁「成日搞搞震」，盲撐支聯會的綱領，涉嫌顛覆國家政權，又指梁在辦事處張貼「黑暴」文宣，令人質疑其忠誠度，今早(2日)先後到梁議員辦事處及該區民政事務處集會請願，要求局方褫奪梁錦威的區議員資格。

有請願的市民表示，在《港區國安法》實施後，梁錦威本有機會洗心革面，退出支聯會，履行參選區議會時的承諾，忠誠擁護《基本法》及效忠香港特區，但梁堅持留任支聯會常委，並為保其「抗爭派」光環，盲撐支聯會五大綱領，不但背棄參選承諾，更涉嫌顛覆國家政權。

他又指，梁不單在議辦內貼滿「黑暴」文宣，在Facebook專頁的置頂貼文中，更長期展示寫有「香港人反抗」、「願榮光歸香港」等字眼等塗鴉相片，辜負區內市民對他的合理期望。梁錦威更曾議辦外派發有鼓吹港獨意味的年曆，涉嫌利用公帑製作渲染反中亂港思想的宣傳品。他促請局方盡快撤銷梁錦威區議員資格，並追討其在任期間的薪酬與津貼，嚴肅追究法律責任。