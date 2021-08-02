警冚本地大型偷拍網站　拘管理員攝影師　買相者或同墮法網

警方網絡安全及科技罪案調查科探員早前在互聯網上，發現一個於本地營運巨規模的偷拍網站，及後鎖定2名目標人物，並於上周五(7月30日)展開代號「遙影」的拘捕行動，分別於紅磡及沙田拘捕2名分別33及36歲本地男子，涉嫌「串謀破壞公眾體統」。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪指，2名被捕男子相信分別為該偷拍網站的管理員及「特約街拍員」。據悉，該網站由2017年起營運，至今有逾5萬名會員，網站鼓吹偷拍裙底，並主張「百花齊放」，以分佣、拆帳方式鼓勵「特約街拍員」將偷拍片段上載至網站。

網站其後會以港幣約200至400港元售賣每套影片及照片，主要涉及於鐵路、商場等公眾地方偷拍，部分更聲稱拍得受害人面貌，以增加銷售量。網站管理員於收到會員轉帳購買後，會將金額轉作遊戲點數卡，並於網上平台轉售套現，以清洗犯罪所得，增加警方追查難度。

高級督察許諾講述行動細節，指在兩名被捕男子的住所及公司檢獲12部電腦、10部電話、9張電話卡及6組拍攝工具，並在檢獲電腦內，發現超過3萬套偷拍相片及影片。據初步調查所得，2名被捕男子分別為一間清潔公司的董事及職員，警方將繼續追查其餘「特約街拍員」及會員身份，並將應用相關法例處理。

警方強調，網絡世界罪行並非無法可依，購買偷拍影片可能會觸犯管有淫褻或不雅照片相關法律，呼籲市民切勿以身試法。