Neway Music拖欠約6300萬元　被頒令清盤

「香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）」早前入稟高等法院，呈請將Neway Music Limited清盤，聆訊今（2日）在高院展開。Neway Music Limited代表律師希望將案押後，以待有關舊歌版權收費計劃的上訴結果，惟債權人指，公司拖欠約6300萬元一段長時間，等候上訴並不屬合理押後理由。陳靜芬法官聽罷陳詞後，同意債權人說法，頒令Neway Music Limited清盤。

被呈請清盤的公司是Neway Music Limited，債權人為代表環球、華納、Sony Music三大唱片公司的「香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）」。

Neway Music Limited過往曾因不滿HKKLA所訂立的舊歌版權收費計劃不合理，向版權審裁處興訟要求裁斷。版權審裁處於2019年底裁定Neway的指控不成立，Neway不服判決，於去年一月按《版權條例》規定向高院原訟庭入稟申請上訴。

今年5月HKKLA入稟高院後，同月Neway Group Holdings Limited（中星集團控股有限公司）發出自願公告，指中星集團於Neway Music並無擁有任何權益，亦非經營Neway Music，故此清盤呈請與中星集團之營運及財務表現無關，對此亦無影響。