未接種疫苗政府僱員今起須兩周一檢　工會倡提供診斷釋慮

公務員事務局向全體政府僱員發通告，由今日(2日)起要求所有未接種新冠疫苗的政府僱員，須每兩星期接受新冠肺炎病毒檢測，而由9月1日起，定期檢測須自費，不能再報銷，至於已接種第一針疫苗的僱員，則可豁免每兩星期做檢測的要求。

有公務員向傳媒表示，可能會有同事因身體情況不能打針，覺得新措施好像迫人接種疫苗，對公務員會構成壓力，又指新安掛非常麻煩，既花更多時間，自費亦會造成負擔，但即使覺得新措施不合理都沒有辦法，作為公務員都要遵守。

有合約制政府員工則稱，預料政府要求僱員接種疫苗是遲早的事，自費檢測每次240港元比較貴，如果不接種疫苗，一個月要做兩次檢測會感到有壓力，至於檢測安排是否合理則不敢評論太多。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早在電台節目表示，政府之前說過不會強迫同事打針，只表示須經常面對市民的前線人員須接種，現時態度有所不同，事前也沒有和工會溝通，對此感到詫異。

他又提到，如要提供醫生證明才可不接種，實際上對同事十分困難，因為很多時私家醫生因怕誤診要負責，對於是否適合打針，只會給予模稜兩可的答案，不願給予證明，認為政府如要強制實行新政策，應安排政府醫生為公務員同事診斷。