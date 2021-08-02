沙田源禾路車禍涉釀2死2傷　貨車司機否認危駕受審

去年情人節凌晨，沙田發生2死2傷嚴重車禍，一輛的士載着2男1女乘客途經沙田源禾路與火炭路交界時，與一輛凍櫃貨車相撞，的士男司機及前座女乘客送院後證實不治。肇事貨車司機否認2項危險駕駛引致他人死亡罪，及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今天（2日）在區域法院開審，控方指案發時肇事中型貨車衝黃燈，並以每小時82公里行駛。

控罪指，肇事貨車司機黃俊賢（33歲）於2020年2月14日在沙田火炭路與源禾路交界危險駕駛一輛中型貨車，引致的士司機金俊廷及女乘客梁銘汶死亡。黃另被控於同日同地點，危險駕駛一輛中型貨車，引致男乘客陳穎傑身體受嚴重傷害。女死者是商台DJ薛晉寧（阿檸）的前女友，阿檸於事後曾在社交網站上發長文悼念。叧一名男乘客李景城則受輕傷，控方沒有就其傷害加控被告。

控方開案陳詞指，當日凌晨近3時半，兩輛車在沙田火炭路與源禾路交界的十字路口相撞，當時中型貨車沿火炭路向沙田第一城方向行駛，路面微微向下傾斜，的士就沿源禾路向大埔方向直駛。涉事貨車在過路口時，交通燈為黃燈，而貨車在黃格撞向的士左邊一刻，交通燈已變成紅色。

的士司機金俊廷在抵達院廣華醫院3分鐘後已告不治，坐在前排的女乘客梁銘汶則延至同日晚上死亡，後排左方男乘客陳穎傑的頸椎、腰椎、肋骨都有骨折，他需留院11日，並獲醫生發出近1年病假。至於傷勢較輕、需留院3天的男乘客李景城今天出庭作供，他表示，當日凌晨近3點半，他和朋友打完麻雀，在沙田源和路沙由娛樂城對開登上的士前往大埔，惟上車約十多秒便發生了交通意外。