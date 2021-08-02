「Lunch哥」涉藐視法庭　表明擬不認罪

人稱「Lunch哥」的反對修訂《逃犯條例》活躍示威者李國永，涉嫌於去年一宗死因研訊期間，與一名六旬女子在法院外滋擾證人。他們因此事除了被控非法集結罪，還另被控刑事藐視法庭。高院今日（2日）處理有關刑事藐視法庭的程序，李國永透過律師表明將不認罪，另一答辯人賴瑞英的律師則重申顧擬認罪，但就部分同意案情及法律責任有爭議。法官表示，現時仍未能為案件排期，並希望雙方但先透過商討解決爭議，把案件押後再訊。

本案兩名答辯人分別是17歲男學生李國永，及65歲退休女保安員賴瑞英。於上次聆訊兩名答辯人均沒有律師代表，但案件於今早提訊時2人均有律師代表。

李國永律師表明李會就法律責任提出爭議，而賴瑞英的律師則表明雖然賴擬認罪但會爭議法律責任及部分同意案情。律政司一方透露將傳召14名證人，預計審期為5天，惟法官陳慶偉認為5天審訊時間太短，不足以傳召14名證人；陳官又表明現時未能就案件排期聆訊，又提醒賴瑞英的代表律師指，若賴擬認罪但又不承認部分案情，未必能得到全數的認罪扣減，而且時間拖得越久，對她越不利。陳官又表明會把本案視作刑事審訊處理。