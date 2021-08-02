再多5名前員工入稟追薪　凱莉山學校下月底須提交出勤紀錄

陷入財困而拖欠員工薪金多月的凱莉山學校，上月至少有8名前員工在勞資審裁處分別向「Mount Kelly International Limited」(MKIL)及「Mount Kelly Foundation Limited」提出索償。今日(2日)再有5名前員工在勞審處向MKIL提出申索，分別追討約6萬至約60萬港元不等，當中包括4月至6月薪金，及代通知金等。

今日到勞審處申索的分別是學習支援助理顏志軒、小學部教師Evetts Rachel Sarah、教學助理Jenkins Wayne David、行政辦公室任職的劉曉枬及辦公室助理謝治庭，其中Evetts Rachel Sarah的索償金額高達近60萬港元，項目包括欠薪、房屋津貼、代通知金等。

MKIL代表指，由於需時查證各申索人的出勤紀錄，以了解他們期望索償是否成立，決定支出金額，因此需要2個月時間處理。不過，Jenkins Wayne David則認為員工現時已經可以從網上系統查閱相關資料，相信MKIL亦可更快捷地從系統找到資料，不滿被告申請用2個月時間查核。

被告代表則認為由於現時正處理太多申索個案，手上沒有相關員工的資料。裁判官潘弘翰著申索人耐心等候，認為若訂立的日子令被告感太倉促，未能提交資料，未必對裁判有幫助。

最終裁判官決定MKIL在下月27日前，須向申索人及處方調查主任提交證人供詞及相關資料等，並將案件在11月4日再作聆訊。