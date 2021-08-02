轟黎智英濫用上市公司資源反中亂港　團體促把壹傳媒永久停牌

財政司司長陳茂波上星期根據《公司條例》委任審查員，調查壹傳媒公司業務，包括壹傳媒涉嫌欺詐公司股東，令其蒙受損失等8項問題，要求審查員6個月內提交報告。有團體今早（2日）到政府總部請願及遞交投訴信給財政司司長，怒轟壹傳媒黎智英長期濫用上市公司資源，從事反中亂港行為，要求把壹傳媒永久除牌及強制清盤，同時又指過去一年多以來曾多次向證監會投訴壹傳媒涉違法，斥證監會一直懶監管，屬嚴重失職。

蘋果惡行關注組帶同寫着「證監會Hea管違規，財爺出手嚴查壹傳媒」橫額，到政府總部外請願，直斥壹傳媒黎智英長期從事反華反政府煽動勾當外，更違法租用部分廠房予子公司謀取暴利，經警方國安處作出刑事調查後，拘捕大量管理層，證明該公司反中亂港，涉嫌違反嚴重罪行，理應嚴懲永久除牌、撤銷該公司註冊及強制清盤。

該團體又批評過去一年多以來曾多次向證監會作出舉報壹傳媒涉嫌違法，為一直未見作出任何行動，直斥證監會絕對嚴重失職，導致投資者嚴重損失，令市民失望，該團體支持財政司司長引用《公司條例》徹查壹傳媒違法，團體並高呼「證監會失職、支持財爺出手、撤銷壹傳媒上市地位」等口號。