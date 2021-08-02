穆家駿掀球衣風波惹抨擊　教聯會收投訴惟不會處理事件

香港羽毛球「一哥」伍家朗早前出戰東京奧運出戰男單分組賽時，被身兼民建聯成員的教聯會副主席穆家駿發文「強烈譴責」比賽時身穿沒有印上香港區旗標誌的黑色球衣，事件引發社會爭議。教聯會會長黃均瑜今(2日)回應事件，指會方收到不少投訴，被問到會如何處理事件，黃指「我哋唔會處理佢㗎，點解要處理佢？」，強調穆已道歉事件應告一段落。

伍家朗在第二場分組賽無緣晉級，賽後承認心情曾受事件影響，令球衣風波爭議持續。黃均瑜今早在電台節目上表示，教聯會內部曾作初步討論，認為穆作為「發現問題的人」，留意到有一些事情「不妥當」而發聲。他認為穆要求伍退出的言論是過於激動，但經過2019年「黑暴」事件，認為公眾反應強烈是「顏色的問題」，更指與伍家朗相比，穆家駿被「批鬥」得更嚴重。

黃又強調原本「黑色無罪」，只是在香港的語境下，有人對此有情感連結。被問到他家中是否亦有黑色衣服，他指個人有黑色西裝，但日常盡量避免穿黑色衣服。至於運動員比賽時是否不應穿黑色衣服，他就指要交由不同人士解讀，認為不同人有不同的感情投射。