涉暴動時企圖搶警霰彈槍　16歲男生不認罪受審

16歲男生被指於前年年尾，在上水廣場外天橋涉參與暴動，在遇警方追截時掙扎期間，涉以手推警員胸口及圖搶奪警員的霰彈槍，其手指更一度碰到槍的扳機位置並扣下扳機，但因保險鎖及彈未上膛而未有成功開槍。男生最後被捕，被控暴動等5罪，他今（2日）在區院承認其中兩項抗拒警員罪，但否認其餘3罪受審。

被告陳鎮顯(18歲），否認暴動、襲警及企圖無牌管有槍械罪，控罪指被告於2019年12月28日，在上水廣場行人天橋參與暴動及襲擊警員20614，另在上水廣場2樓企圖管有1支警用霰彈槍。被告另承認抗拒警員20614及24201。控方於開審前替案中其中一名警員證人申請匿名令，指該警員受起底滋擾亦令其家人受影響，辯方一度反對，法官最終批准申請。

控方開案陳詞指，當日下午一批約50人在該天橋聚集，部分人穿黑衣及戴口罩，並向途人作出包括粗口辱罵、推撞及要求檢查電話的滋擾行為，而被告身穿黑色連帽外套、牛仔褲及紅白黑波鞋在場。當途人李酉華行經及好奇以電話拍攝情況時，隨即便遭人包圍及要求刪照片，被告並打開啡色雨傘作遮擋，又曾以手箍李的頸。李最後被搶去電話，又被數人拳打腳踢至倒地，人群後散去。李其後被送院，其額頭擦傷及背部觸痛。

警員其後到場，並追截懷疑涉案的被告，警員20614一度搭着被告肩膀欲把他截停，惟被告反抗及以手推警員，令警員後退及胸口疼痛。而手持雷明登霰彈槍的警員X亦上前協助，被告則逃進商場。被告與警員糾纏期間，曾手捉X的雷明登槍柄及用力搶奪，又不理X喝令鬆手，把左手食指扣入槍的扳機位置連續拉了3下，但因槍被保險鎖鎖上及彈藥未上膛而未能成功開槍，當時槍管中內有兩粒布袋彈。X後以警棍打了被告左手手臂3下，被告才放手。其時，警員24201亦上前協助，惟被告仍不斷掙扎，更用手捉着該警員的警棍，直至再有另一名警員向被告施以胡椒噴霧，被告才鬆手被制服。