飲食業界料政府會放寬食肆分級制　B類食肆將要求員工打1針

隨現時的社交距離措施有效期至兩日後(4日)，行政長官林鄭月娥今(2日)下午4時30分將會召開記者會，料會公布新一輪措施細節。飲食業界指，早前與行政長官會面時，指現時疫苗接種率上升，有條件放寬現時業界4類ABCD分級制，除A級維持現況，其他BCD級亦會「升級」，放寬人數上限與營業時間。

業界指料現時B類會由員工恒常檢測，改為要求員工接種疫苗，顧客毋須接種，而堂食時間可由晚上10時延至12時，4人一枱增至6人；C類則要求食客接種1劑疫苗，員工完成疫苗接種，人數可增至8至12人一枱，沒有營業時間上限；D類所有員工打兩針疫苗且已過14日，顧客人數上限可增至100%。

現時，食肆須實行「ABCD」四類分級制，A類食肆毋須採取任何防感染措施，但堂食時間只能至傍晚6時及2人一枱。B類即目前大部分食肆做法，堂食可至晚上10時及4人一枱，但員工要每兩周做檢測。C類食肆規定所有員工至少已接種一針疫苗，堂食時間可延長至凌晨12時，且增至6人一枱。至於D類食肆要所有員工打兩針疫苗且已過14日，顧客亦要至少打一針，區內堂食時間可延至凌晨2時，且8人一枱，顧客人數上限可增至75%，宴會人數可放寬至100人。