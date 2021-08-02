境外新生至今未獲入台就學指引　在台港生互助會憂延誤入學

台灣早前確診個案急升，及後轉至穩定。在台香港學生互助會今日（2日）發出聲明，批評台灣教育部、陸委會等多個政府部門，以「防疫優先」圖不負責任，至今沒有提出針對境外入學新生的相關配套方案，或會延誤境外新生入學。

聲明指，互助會今年3月起已聯絡台灣各大專院校以及政府部門，希望盡早就110學年（2021年）新生赴台事項作準備，避免再有新生發生去年因疫情而入學延誤的情況，但隨着疫情由爆發轉至穩定，當局至今仍沒有對境外新生入台計劃做定案。

聲明提到，該會今年6月首先聯絡教育部，希望可向疫情指揮中心及移民署提出新生入台方案，但得到教育部「疫情優先」的回應。其後因110學年度開學急在眉睫，該會再度聯繫教育部，以及陸委會、台北經濟文化辦事處，去信總統府、行政院、疫情指揮中心、移民署、僑委會，但「各部門可見對疫情盲目緊張，忽視去年針對疫情低風險地區適度開放的做法」。

該會指，台灣政府應針對境外新生入台事項立即明定方案或指引，因應各地疫情風險調整開放或停止境外新生入台程序，而非隻字不提，一句「邊境地區嚴管」就讓新生或各大學無所適從。聲明指，目前剩餘時間已不足以讓新生準時赴台就學，對於已取錄境外新生，相關部門不應再有任何藉口忽視處理新生入台就學責任，必須立即提出及公開明確指引或方案。