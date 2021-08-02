汽車美容商人磚掟警車　承認刑毀拒捕遭還押

前年11月10日人群在旺角聚集期間，一名從事汽車美容業務的商人用磚頭追擲警車，致警車出現凹痕及花痕，他被制服時更掙扎反抗。該名商人今（2日）在區院承認刑事毀壞及抗拒警員兩罪，須還押候懲，而另3名於當晚被捕的男子則分別否認非法集結、暴動和襲警等罪，案件開審。

4名被告依次是25歲地盤工王嘉麟，20歲學生劉俊樂，29歲商人劉育承及58歲售貨員鄧如良，除第三被告認罪還押候懲外，其餘3名被告均不認罪。

第三被告承認刑事毀壞及抗拒警員兩罪，指他於2019年11月10日，在旺角彌敦道近亞皆老街損壞一輛警車及抗拒警員A。首被告和次被告否認一項非法集結罪，指他們於同日同地參與非法集結。第四被告否認暴動及襲警罪，指他於同日同地參與暴動及襲擊警員B。

按第三被告承認的案情，2019年11月10日晚，他手持磚塊追着一輛警車，然後把磚塊擲向警車，當被他追捕時又極力反抗，警員需出動警棍等才制服被告。他於警誡會面時稱「對唔住，我做錯啦，但我無嘢講。」

控方開案陳詞指，當日有數十人聚集，有警員目睹首被告和次被告曾把垃圾袋放置在道路上，當警方展開追捕時，他們亦嘗試逃跑。控方指事件其後演變成暴動，第四被告參與其中及曾向警員B投擲物，擊中B左腿前方。