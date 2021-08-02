男生認藏士巴拿索帶圖不軌　被判入更生中心

曾擔任少年警訊成員的19歲男生，涉嫌在警方驅散黑衣人期間被截，並被搜出士巴拿、燒烤鉗及索帶等。他否認控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，早前經審訊被裁定罪名成立，今天（2日）在東區法院被判入更生中心。

被告周智宏案發時為17歲，報稱學生、居於已婚警察宿舍。他被控在2019年11月11日，於筲箕灣南安街愛秩序灣公廁外管有士巴拿、燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。

裁判官劉綺雲引述辯方求情指，被告與父母同住，是家中獨子，與家人關係親密，為人孝順、仁慈、守規矩，曾擔任少年警訊成員、童軍、閱讀大使等職務。即使案發後被告因本案承受壓力，仍憑過往的努力考好文憑試，升讀大學並修讀歷史系課程，以追尋教師夢。希望法庭考慮被告犯案時只是受到社會的負面氣氛影響，沒有想清楚後果，可以給予被告機會將功補過，專心學業。

裁判官指出本案案情嚴重，被告與多名黑衣人一起出現在案發地點，更管有多項涉案物品，嚴重危害公共安全。法庭需判處阻嚇式刑罰，故辯方提議的社會服務令並不適合，考慮被告有悔意，決定依從感化官建議判入更生中心。