高風險抵港者須坐21日疫監兼檢測7次　向機場及酒店員工埋手谷針

本港新冠疫苗接種率低，行政長官林鄭月娥今日(2日)表示，為加強「谷針」，林鄭指將會要求所有與抵港人士有接觸的工作員工均要接種疫苗，包括機場、負責接載的旅巴司機、檢疫酒店員工。特定群組人士如不接種疫苗，則要9月開始定期自費檢測，包括公務員、醫管局員工、院舍員工及學校員工。

她公布，目前ABCD級的海外地區風險組別，重新分類為高中低風險，所有抵港人士不論風險都要在登機前出示72小時有效的無染疫證明。非香港居民目前不能由高風險地區來港，至於中風險地區只容許香港居民及完成接種新冠疫苗的非香港居民來港。

所有抵港人士都要接受強制檢疫，高風險地區酒店檢疫21日，中風險地區為14日，低風險地區為7日；中風險地區人士如證實帶有抗體，可將酒店檢疫縮至7日加居家監察7日。相反，如未接種疫苗，則要延長檢疫期7日。另外會加強抵港人士檢疫期間的病毒檢測，抵港19日內進行7次病毒檢測，所有人都要於機場進行「檢測待行」。此外，所有與抵港人士有接觸的工作員工均要接種疫苗，包括機場員工。

林鄭又指，第4波疫情終於結束，截至今日已連續56日沒有源頭不明本地個案，已達致本地「清零」目標。她指本港過去3個多月沒有收緊過社交距離措施，而新冠疫苗接種率僅達合資格人口的47.9%，接種率遠遠不足以防止變種病毒擴散，因此需進一步建立抗疫屏障，將會進入更有系統的外防管控措施。

被問到是否仍以70%接種率為目標，林鄭表示，即使達到70%接種率亦要繼續努力，接種率愈高愈好。被問到某些特定崗位員工要強制打針，例如接觸抵港人士的機場或酒店員工，不打針等於「無咗份工」，林鄭指他們仍有其他選擇，例如從事其他崗位。

對於港府曾表示將容許已打針的海外人士抵港後如驗出抗體，可縮短檢疫期，食物及衞生局局長陳肇始指正安排機場設立相關安排，料於本月內可實施。

陳又指，專家委員會早前已就是否需打第三針進行討論，需要分析及參考更多科學數據，以決定是否需要在港推行補針。不過，她指目前香港並無急切需要接種第三針，而且與第二針應相隔多久，亦需時審視科學數據。