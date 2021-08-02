地盤意外比率大幅下降　政府推組裝合成建築法加強安全

近年地盤意外頻生，政府強調善用科技去加強建造安全。發展局及建造業議會合辦「建造業安全周2021」於今日（2日）舉行開幕典禮，並將舉辦一連串活動以提升行業安全意識。當中發展局局長黃偉綸主持開幕典禮時表示，政府近年積極推動創新科技以加強建造業安全，而近年地盤的千人意外率亦有所下降，政府鼓勵更廣泛使用「組裝合成」建築法，有助提升地盤安全。建造業議會主席陳家駒亦強調，以「組裝合成」建築法可推動建造業工業化，減省現場施工工序，有助建造安全。

黃偉綸表示，地盤的千人意外率近年大幅下降，由1998年約250宗大幅回落至去年約26宗，政府亦會在政策及措施上繼續推動創新科技以加強建造業安全，例如會推出「智能工地」，以實時監測照顧工地安全。而近年政府亦積極推動「組裝合成」建築法，現時有60多個政府、公營及非政府機構項目正用此法進行規劃、設計或施工，此法可有效使建造時間減少3成，成本則可減少1成，相信未來可更廣泛應用此法。

陳家駒於典禮上亦大讚地盤的千人意外率比起10至20年前已有進步，不過建造業仍需要結構性改變，透過「組裝合成」建築法，把現場建造工序搬到工廠生產，並配以安全智慧工地推動建造業工業化發展。