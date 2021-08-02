港府將放寬已打針外傭來港　中介透露菲律賓將統一針卡

勞工及福利局長羅致光今日(2日)表示，經調整外防輸入措施後，外傭在數種情況下可以再次來港工作，包括已在本港完成接種後回鄉、已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，都可以來港完成檢疫後工作。

而現時身在香港，已接種疫苗且將回鄉放假的外傭，他們回港時亦要接受21日的檢疫。他續指，本港亦會繼續與外傭來源地，包括菲律賓及印尼領事館聯絡，透過當地政府，確認外傭在當地完成接種紀錄的真確性，在商討後會公布安排。

僱傭公會主席陳東風表示，由於外傭人手仍然短缺，外傭薪酬水平最高達7,000港元，近兩星期未有緩和，而政府所指，不論是已在本港完成接種後回鄉或是已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，由於數量不多，相信對解決外傭短缺問題幫助不大。

他續指，政府續與菲律賓及印尼領事館商討是好消息，「起碼有望開門，不是完全拒諸門外」，又透露菲律賓方面已着手處理外傭在當地接種紀錄的認證問題，將會以一張符合世界衞生組織標準的黃色針卡作記錄，如港府接受方案，相信可簡化聘請外傭的程序，惟印尼方面尚未有消息。