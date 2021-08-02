政Whats噏：有工程投標價較預算少3億　議員批制度存漏洞憂超支

政府工程超支往往要由納稅人埋單，有唔少意見認為政府應該改善現有招標制度，以減少呢啲情況發生。政府早前向立法會提交報告，交代今年首季有3份工程合約所接受投標價，同核准預算費中預留合約價款之間，出現嘅重大差額，差價介乎逾2千萬港元至3.25億港元。有議員就話現時投標制度一直有漏洞，質疑或有公司為咗「爭標」，刻意降低投標價錢，憂會出現工程爛尾或追加撥款情況。不過有工程背景議員就估計或因社會事件及疫情對建造業帶嚟較大影響，所以投標競爭大，令標價回落。

現時基本工程所接受嘅投標價同估計款額之間出現重大差額，達到或超過1,500萬港元或係原本估計款額10%都要向立法會提交資料。根據政府提交工務小組委員會文件顯示，3份工程合約分別為「興建行人隧道以配合沙田石門安興里骨灰安置所計劃」，差額逾2千萬港元；「屯門北部鄉村污水收集系統」差額為1.39億港元。至於「䃟石灣污水處理廠及貝澳污水收集系統建造工程」嘅預留合約價款就係11.63億港元、所得投標價為8.38億港元，差額更達3.25億港元。

該小組委員會委員陳恒鑌認為差額大或者係政府喺疫情前進行造價估算，所以同依家情況有落差，亦有可能有公司知道或會蝕本，都故意壓低標價。過去有工程承包商亦以低價成功投標，但最後工程超支被迫停工，需要政府再申請後期工程撥款。佢認為政府應參考澳門做法，招標時剔除最高及最低價嘅標書，並以多種模式招標，否則好易出事啊！佢又認為政府要喺發展事務委員會上詳細解釋招標評分分布及準則。

咁建造工程業界又點睇呢？工程界議員盧偉國就話，實際投標價有時同估計時有較大出入，可能同競爭激烈、工程量多少，物料與人工格價波動，或者投標者有特別節省成本方案等有關。佢分析認為係市場情況影響投標者喺價格方面進取，而疫情影響市場，失業率較高，企業希望投得工程保持企業營運同保障員工生計。

身兼該小組委員會主席嘅建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就話，唔少委員就個別估算內容要求政府進一步解釋同提供理據，包括其他相近項目的造價，估計往後喺呢方面嘅監察同提問，會繼續並更嚴格。