黃耀明撐違法佔中參與反修例遊行　王宗堯涉衝擊立會被控暴動罪

不少演藝界人士近年涉足政治活動，今早(2日)被廉政公署拘捕的歌手黃耀明，早於2014年已表態支持違法佔領行動(佔中)，而於2019年更參與部分反對修訂《逃犯條例》的遊行。實際上，另一藝人王宗堯早前亦因涉及前年7月1日衝擊立法會，被控參與暴動罪。

黃耀明曾公開支持2014年的佔中，與多名香港歌手合唱聲援佔領行動的歌曲《撐起雨傘》，又與另一歌手何韻詩、學者何式凝、舒琪等人成立「文化界監察暴力行動組」（文化監暴）。而在佔中期間，亦很支持「雙學」，即學聯及前學民思潮的成員，當中包括羅冠聰、黃之鋒及周庭等人，3人其後亦組成政黨香港眾志，但在《港區國安法》實施前退黨，隨後香港眾志亦解散。

黃與民主派關係密切，於2016年立法會換屆選舉支持前議員、前香港眾志成員羅冠聰參選，形容羅有親和力將人連繫在一起；其後在2018立法會港島區議席補選，於參選人區諾軒的造勢大會上台獻唱，並呼籲出席集會人士於上述選舉中投票予區諾軒。

其後黃亦有參與部分2019年反對修訂逃犯條例的遊行，當時接受傳媒訪問時形容修例建議「會把香港法治徹底粉碎」。他曾在中國內地的市場發展，惟其後因他的政治立場，在內地的工作及合約被中止，內地不同的音樂網站亦把他的歌曲全數下架。

而在前年7月1日，有示威者衝擊立法會大樓，14人被控暴動罪，當中包括王宗堯，案件今年3月26日於西九龍法院提訊，正式審訊日期押後至2023年5月，預計審時44天。