唐英傑違國安法判囚　外交部駐港公署：不容外部勢力干預

唐英傑因煽動分裂及恐怖活動罪被判9年監禁。外交部駐港特派員公署批評，德國等國家個別政客就香港法院對首宗國安法案件說三道四，干預香港特區法治和司法獨立，赤裸裸干預香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，被告唐英傑嚴重觸犯香港國安法，事實清楚、證據確鑿；香港特區司法機關依法秉公辦案，嚴正處置危害國家安全的犯罪分子，天經地義，不容置喙。發言人又批評，個別政治勢力一再施壓香港特區司法行動，包庇開脫反中亂港分子，就是唯恐香港不亂，其打着「法治」「自由」幌子踐踏法治、危害香港繁榮穩定的圖謀昭然若揭。

發言人強調，香港國安法實施以來，香港社會秩序恢復，發展重回正軌，市民歡欣鼓舞，香港法治得到更好捍衛，任何外部勢力罔顧事實、顛倒黑白、造謠污衊都注定失敗。發言人又重申，香港是中國的一個特別行政區，不是少數干預勢力大放厥詞為所欲為的「政治秀場」，敦促有關政客認清事實，立即停止阻撓特區執法和司法，立即停止干預香港事務和中國內政。