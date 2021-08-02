警嚴打歐國盃外圍賭波　拘824人檢36億投注紀錄　創近10年新高

歐洲國家盃上月曲終人散，期間有不法之徒藉此發起非法外圍賭博。警方於今年6月至7月期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法外圍賭博行動，共拘捕824人，並檢獲超過36億港元的投注記錄及超過2,300萬港元現金。警方指，是次行動不論拘捕人數、檢獲投注紀錄及現金，均為近10年同類型行動的新高。

行動中，警方搗破137個懷疑與非法外圍活動有關的處所，所拘捕824人當中，有475名男子及349名女子，年齡介乎14至87歲，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者下注」、「經營非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

警方共檢獲超過36億港元的投注紀錄、超過2,300萬元現金的懷疑犯罪得益，以及57台電腦，並扣留4輛相信是犯罪得益的車輛。另外，警方亦凍結多個銀行戶口內的超過2,100萬港元懷疑犯罪得益。

警方提醒市民，根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款1萬港元及監禁3個月。

任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。